Kurz nach seiner Schwester und seiner Cousine feiert Prinz Oscar Geburtstag. Bald stehen im schwedischen Königshaus auch große Jubiläen an.
Prinz Oscar wird am heutigen 2. März zehn Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Mutter, der schwedischen Kronprinzessin Victoria (48), seinem Vater Prinz Daniel (52) und seiner großen Schwester Prinzessin Estelle (14) wird er seinen Ehrentag sicherlich groß feiern. Zur Tradition gehören Medienberichten zufolge bei der royalen Familie neben den Geschenken auch Kuchen im Bett und Geburtstagsständchen.