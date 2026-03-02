Kurz nach seiner Schwester und seiner Cousine feiert Prinz Oscar Geburtstag. Bald stehen im schwedischen Königshaus auch große Jubiläen an.

Prinz Oscar wird am heutigen 2. März zehn Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Mutter, der schwedischen Kronprinzessin Victoria (48), seinem Vater Prinz Daniel (52) und seiner großen Schwester Prinzessin Estelle (14) wird er seinen Ehrentag sicherlich groß feiern. Zur Tradition gehören Medienberichten zufolge bei der royalen Familie neben den Geschenken auch Kuchen im Bett und Geburtstagsständchen.

Der Palast hält sich über die privaten Feierlichkeiten bedeckt, hat aber wie üblich ein Geburtstagsfoto veröffentlicht. Auf der Aufnahme, die unter anderem auf dem Instagram-Account der schwedischen Royals zu sehen ist, lächelt Prinz Oscar, in einen blauen Pullover gekleidet, in die Kamera. "Alles Gute zum 10. Geburtstag, Prinz Oscar!", heißt es schlicht vom Königshaus dazu.

Auf einem weiteren Bild sitzt der Zehnjährige neben seiner Schwester Prinzessin Estelle, die ebenfalls ganz leger im hellblauen T-Shirt abgelichtet wurde. Aufnahmen aus der Fotoserie der beiden Geschwister waren bereits vergangene Woche an Estelles Geburtstag zu sehen gewesen. In den Kommentaren zu Prinz Oscars Geburtstagspost sammeln sich schon zahlreiche Glückwünsche für den Nachwuchsroyal.

Feiermarathon bei den schwedischen Royals

In der schwedischen Königsfamilie wird derzeit ein Geburtstag nach dem anderen gefeiert. Am 23. Februar wurde Prinzessin Estelle 14 Jahre alt, nur wenige Tage nachdem ihre Cousine Prinzessin Leonore ihren zwölften Geburtstag gefeiert hatte. Die Tochter von Madeleine von Schweden (43) und Christopher O'Neill (51) kam am 20. Februar 2014 zur Welt. Leonores Schwester, Prinzessin Adrienne von Schweden, wird am 9. März acht Jahre alt.

Und auch große Jubiläen stehen für den schwedischen Palast demnächst an: Am 30. April wird König Carl XVI. Gustaf 80 Jahre alt, im Juni ist der 50. Hochzeitstag von Carl Gustaf und Königin Silvia (82).