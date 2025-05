Schauspielerin wurde 87 Jahre alt TV-Legende Loretta Swit ist gestorben

Die TV-Welt trauert um Loretta Swit: Die Schauspielerin, die als Major Margaret "Hot Lips" Houlihan in der Kultserie "MASH" berühmt wurde, ist am Freitag in ihrem Zuhause in New York verstorben.