Er wird Georgina Rodriguez heiraten: Cristiano Ronaldo traut sich: Die Liste seiner Ex-Freundinnen

Maria Sharapova, Paris Hilton oder Gemma Atkinson - sie alle sollen schon mit Cristiano Ronaldo angebandelt haben. Offiziell bestätigt war nur seine Beziehung zu Irina Shayk. Heiraten wird er aber eine andere: Der Fußballer hat seiner Partnerin Georgina Rodriguez einen Antrag gemacht.

Cristiano Ronaldo (40) kommt unter die Haube: Nach mehr als acht gemeinsamen Jahren hat er seiner Partnerin Georgina Rodriguez (31) einen Heiratsantrag gemacht. Das Model verkündete die frohe Botschaft am Montag auf Instagram und zeigte dabei stolz den funkelnden Verlobungsring. "Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben", schrieb die 31-Jährige zu dem Post.

Der Fußballer und seine Verlobte lernten sich 2016 in einem Luxusladen kennen, in dem Rodriguez als Verkäuferin arbeitete. Mittlerweile leben sie mit ihren Kindern in Saudi-Arabien, wo Ronaldo für al-Nassr FC spielt. Gemeinsam haben sie die Töchter Alana Martina und Bella Esmeralda, deren Zwillingsbruder Angel kurz nach der Geburt starb. Zudem brachte der Portugiese drei weitere Kinder mit in die Beziehung.

Wildes Liebesleben vor Georgina

Doch bevor Ronaldo mit seiner Familie zur Ruhe kam, ließ der Fußballstar nichts anbrennen. Lange Zeit zählte er zu den begehrtesten Junggesellen in der Sportwelt. Die Liste seiner angeblichen Eroberungen ist lang - wobei die meisten Beziehungen nie offiziell bestätigt wurden. Zu den bekanntesten Namen zählt Tennisstar Maria Sharapova (38), mit der Ronaldo 2006 angeblich eine kurze Liaison hatte. Auch mit Hotelerbin Paris Hilton (44) soll es 2009 zu intimen Momenten gekommen sein.

Die britische Schauspielerin Gemma Atkinson (40) war 2007 mit dem Portugiesen zusammen - allerdings ebenfalls nicht allzu lange. Es sei "einfach ausgelaufen", erzählte sie fünf Jahre später laut "The Mirror" im Radio. "Wir sind einfach zu mir nach Hause gegangen, tranken ein paar Tassen Tee und guckten 'Only Fools And Horses'", berichtete sie über Dates mit dem Sportler.

Ex-Freundinnen plaudern Details aus

Weitere Namen auf der langen Liste der angeblichen Ronaldo-Eroberungen: das brasilianische Model Bipasha Basu, Schauspielerin Karina Bacchi und das portugiesische Model Isabel Figueira. Auch mit der ehemaligen Miss Spanien Desire Cordero soll der Fußballer eine Liaison gehabt haben - diese wurde ihm aber angeblich zu indiskret.

Viele weitere der vermeintlichen Ex-Partnerinnen haben ebenfalls über ihr Verhältnis mit dem mehrfachen Weltfußballer gesprochen. Die portugiesische Reality-TV-Teilnehmerin Natacha Sofia Rodrigues plauderte etwa mit der britischen "The Sun" ausführlich über ihre angebliche Affäre mit Ronaldo und warnte sogar Georgina vor seiner vermeintlichen Untreue: "Hab in Manchester ein Auge auf ihn, oder er wird dich fallen lassen, wie er es bei mir getan hat." Das italienische Model Raffaella Fico bestätigte 2011 eine angebliche zweijährige Affäre und verriet ebenfalls pikante Details.

Nur Irina Shayk war offiziell

Die einzige wirklich lange und offiziell bestätigte Beziehung führte Cristiano Ronaldo ab 2010 aber mit dem russischen Supermodel Irina Shayk (39). Das Paar war rund fünf Jahre lang liiert und zeigte sich auch zusammen auf dem roten Teppich. Anfang 2015 war dann alles aus: Shayk ließ über einen Sprecher erklären, sie habe sich von ihrem Partner getrennt. Auch hier standen Fremdgehgerüchte im Raum. "Ich glaube nicht an Männer, die uns unglücklich machen, denn die sind kleine Jungs, keine Männer", wetterte sie 2015 laut "Daily Mail" im Interview mit der spanischen "Hola!". Sie habe sich "hässlich und unsicher" neben ihrem Freund gefühlt.

Die Trennung soll Ronaldo damals schwer getroffen haben. Es sei "wie der Tod" für ihn gewesen, betonte seine Schwester Elma Aveiro in der portugiesischen Zeitung "Correio da Manha". "Wir haben alle unter dieser Trennung gelitten, aber wir mussten auch nach vorne blicken, um sie zu überwinden." Umso schöner, dass Ronaldo mit seiner Georgina jetzt offenbar endlich angekommen ist.