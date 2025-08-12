Er wird Georgina Rodriguez heiraten: Cristiano Ronaldo traut sich: Die Liste seiner Ex-Freundinnen

Maria Sharapova, Paris Hilton oder Gemma Atkinson - sie alle sollen schon mit Cristiano Ronaldo angebandelt haben. Offiziell bestätigt war nur seine Beziehung zu Irina Shayk. Heiraten wird er aber eine andere: Der Fußballer hat seiner Partnerin Georgina Rodriguez einen Antrag gemacht.
Cristiano Ronaldo (40) kommt unter die Haube: Nach mehr als acht gemeinsamen Jahren hat er seiner Partnerin Georgina Rodriguez (31) einen Heiratsantrag gemacht. Das Model verkündete die frohe Botschaft am Montag auf Instagram und zeigte dabei stolz den funkelnden Verlobungsring. "Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben", schrieb die 31-Jährige zu dem Post.