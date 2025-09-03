Er wird Eltons Nachfolger: Wotan Wilke Möhring freut sich auf Wer weiß denn sowas?

Die Frage, wer Elton nachfolgt, ist endlich offiziell geklärt: Bei "Wer weiß denn sowas?" wird Wotan Wilke Möhring ab Oktober zum neuen Rateteamkapitän. "Von absurd bis unglaublich - ich bin für alle Fragen zu haben", freut sich der Schauspieler.
Wotan Wilke Möhring (58) wird bald täglich unter Beweis stellen, wie gut sein Allgemeinwissen ist. Der Schauspieler und Musiker wird Eltons (54) Nachfolger als Rateteamkapitän beim beliebten Quizformat "Wer weiß denn sowas??" im Ersten. Der Sender bestätigte die zuvor kursierenden Berichte am Mittwoch in einer Pressemitteilung.