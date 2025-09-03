Er wird Eltons Nachfolger: Wotan Wilke Möhring freut sich auf Wer weiß denn sowas?

Die Frage, wer Elton nachfolgt, ist endlich offiziell geklärt: Bei "Wer weiß denn sowas?" wird Wotan Wilke Möhring ab Oktober zum neuen Rateteamkapitän. "Von absurd bis unglaublich - ich bin für alle Fragen zu haben", freut sich der Schauspieler.

Wotan Wilke Möhring (58) wird bald täglich unter Beweis stellen, wie gut sein Allgemeinwissen ist. Der Schauspieler und Musiker wird Eltons (54) Nachfolger als Rateteamkapitän beim beliebten Quizformat "Wer weiß denn sowas??" im Ersten. Der Sender bestätigte die zuvor kursierenden Berichte am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Im Oktober geht es für Wotan Wilke Möhring los Die Quizshow geht ab dem 13. Oktober in ihre mittlerweile 12. Staffel. Elton wird dann nicht mehr dabei sein. Neben Möhring werden Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings bekannte Gesichter zu sehen bekommen. Kai Pflaume (58) bleibt Moderator, Show-Veteran Bernhard Hoëcker (55) der andere Teamkapitän.

"Wotan ist ein super Typ, der viel Wissen mitbringt, gerne gewinnt und ein großes Herz hat", freut sich Pflaume. Hoëcker scherzt unterdessen: "Ich bin schon sehr gespannt, wie Wotan seine Ermittlungstaktiken als Teamkapitän bei 'WWDS?' anwenden wird." Damit spielt er auf Möhrings Rolle als Kommissar Thorsten Falke im Hamburger "Tatort" an.

Der Schauspieler bringt bereits Quiz-Erfahrung mit. "Ich war ja schon ein paarmal eingeladen und jetzt darf ich immer kommen: das finde ich super! Von absurd bis unglaublich - ich bin für alle Fragen zu haben. Und wenn ich die Antwort mal nicht weiß, dann wird halt möglichst gut geraten", so Wotan Wilke Möhring.

Im April hatte sich Elton in einer XXL-Ausgabe der Quizsendung als Teamkapitän verabschiedet. Seit 2015 war er Teil der Show, verließ diese aber auf eigenen Wunsch. Für den 11. Oktober, einen Samstag, ist eine weitere "Wer weiß denn sowas XXL"-Sendung ab 20:15 Uhr im Ersten geplant. Regulär geht es am darauffolgenden Montag in die neue Staffel. Die Episoden laufen werktags um 18:00 Uhr.