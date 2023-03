1 Richard Gere (l.) mit seinem Vater auf einem Event im Jahr 2017. Foto: imago images/Future Image

Hollywood-Star Richard Gere hat sich am 1. März von seinem Vater Homer verabschieden müssen. Der ehemalige Versicherungsvertreter ist im Alter von 100 Jahren gestorben.









Richard Geres (73) Familie trauert um Homer George Gere (1922-2023), den Vater des Schauspielers. Der ehemalige Versicherungsvertreter sei am 1. März im Alter von 100 Jahren in der Stadt North Salem gestorben, wie Alejandra (40), die Ehefrau des Hollywood-Stars, bei Instagram mitteilt.

Der Vater Geres sei demnach nicht nur in seinem Beruf erfolgreich gewesen, bis er mit 65 Jahren in Rente gegangen sei. So sei er in der Gemeinde auch als "begabter Unternehmer" bekannt gewesen und unter anderem für seine Arbeit als ehrenamtlicher Helfer für eine in North Syracuse ansässige "Essen auf Rädern"-Organisation ausgezeichnet worden. An der Seite seines Sohnes sei Homer Gere unter anderem auch in national ausgestrahlten Werbespots für die gemeinnützige Organisation aufgetreten. Er habe zudem unter anderem im Alter von über 80 Jahren noch selbst Mahlzeiten ausgefahren.

Richard Geres Vater war "eine erstaunliche und geliebte Seele"

Im Mai 1922 im US-Bundesstaat Pennsylvania in einem kleinen Städtchen geboren, war Homer Gere von 1945 an mit seiner Ehefrau Doris verheiratet, die bereits 2016 gestorben ist. Zusammen hatten die beiden neben ihrem Sohn Richard vier weitere Kinder: Susan, Joanne, David und Laura. Er hinterlasse zudem "zwei Dutzend Enkel und Urenkel".

Richard Geres Vater habe sein Leben "mit Liebe, Güte, Offenheit und Neugierde" geführt. Man werde sich an ihn insbesondere für seine Lebensfreude, für seine innigen Umarmungen und bleibenden Freundschaften erinnern. Er werde "in den Augen seiner Familie und Freunde eine erstaunliche und geliebte Seele" bleiben, die sie stets daran erinnere, "fest zu lieben und laut zu singen".