Er wird die Hauptfigur sein!: Bridgerton: In Staffel vier dreht sich alles um Benedict Bridgerton

1 Luke Thompsons Charakter Benedict Bridgerton ist in der vierten Staffel "Bridgerton" die Hauptfigur. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2024

Die Hauptfigur der vierten Staffel von "Bridgerton" steht fest: Die neuen Folgen drehen sich um die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson.











Das Rätselraten hat damit ein Ende: Netflix hat nun in einer Pressemitteilung und einem kurzen Video bekannt gegeben, wer die Hauptfigur in der kommenden vierten Staffel "Bridgerton" sein wird. Wie viele Fans bereits vermutet haben, dreht sich in den neuen Folgen alles um "Künstler, Charmeur und Lebemann" Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (36).