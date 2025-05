Er wird 50 Jahre alt: David Beckham: Fußballstar und Style-Ikone

Kaum ein anderer ehemaliger Fußballer steht so im Rampenlicht wie David Beckham, der am 2. Mai seinen 50. Geburtstag feiert. Heute ist er nicht nur ein Ex-Profi-Kicker, sondern auch Model, Designer, Werbestar und vor allem eine Stil-Ikone.

David Beckham: Ein Ausnahmetalent im Fußball

David Beckham verknüpfte während seiner aktiven Karriere als Fußballprofi, die Sport- mit Glamour-Welt - dabei begann sein Leben alles andere als glanzvoll. Geboren am 2. Mai 1975, wuchs David Robert Joseph Beckham in Leytonstone auf, einem eher bescheidenen Teil Londons. Seine Eltern, David Edward Alan Beckham (77) und Sandra Georgina West (76), waren begeisterte Manchester-United-Fans. Und bei diesem Verein unterschrieb der talentierte David dann auch mit 16 Jahren. Im vereinseigenen Internat drückte er noch die Schulbank, bevor er durchstartete.

Mit Man United feierte Beckham zahlreiche Erfolge - darunter sechs Meisterschaften. Insgesamt absolvierte er über 260 Spiele für den Klub und war Teil des historischen "Triple"-Gewinns 1998/99, bei dem Manchester United die Premier League, den FA Cup und die Champions League gewann.

Bereits kurz nach dem Durchbruch bei seinem Verein feierte Beckham auch sein Debüt für die englische Nationalmannschaft: Bis zu seinem Rücktritt 2009 absolvierte er insgesamt 115 Länderspiele. Von 2000 bis 2006 führte er die Mannschaft als Kapitän an. Doch nicht nur auf dem Spielfeld wurde der heute 50-Jährige zum Superstar: Mit seinen blondierten Haaren, funkelnden Ohrsteckern, der stetig wachsenden Tattoo-Sammlung und seinem stilsicheren Auftreten prägte er das Bild des "metrosexuellen" Mannes - einer, der besonders auf sein Äußeres achtet. Hinzukam seine medienwirksame Beziehung mit einem Spice Girl...

Privat läuft es so gut wie auf dem Fußballplatz

Mit dem Beginn seiner Fußballkarriere nahm auch Beckhams Liebesgeschichte Fahrt auf: 1997 lernte er seine heutige Ehefrau Victoria Beckham (50) kennen, die damals als "Posh Spice" Victoria Adams berühmt war - und zwar am Rande eines Fußballspiels. Gemeinsam mit Spice-Girls-Kollegin Melanie C (51) besuchte die Sängerin eines seiner Spiele und wurde ihm vorgestellt. Es funkte sofort. "Ich wollte sie heiraten, Kinder mit ihr haben, für immer mit ihr zusammen sein", erinnerte sich Beckham später in seiner Netflix-Doku "Beckham" an die Anfänge ihrer Beziehung.

"Posh" und "Becks", wie das Glamour-Traumpaar von den Medien getauft wurde, machte Nägel mit Köpfen: Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen wurden sie Eltern - im März 1999 kam Sohn Brooklyn (26) zur Welt. Vier Monate später gaben sich Victoria und David Beckham auf einem Schloss in Irland das Jawort. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern von vier Kindern. Nach Brooklyn folgten seine Brüder Romeo (22) und Cruz (20), bevor Tochter Harper (13) als Nesthäkchen das Familienglück komplett machte.

Doch die Ehe der Beckhams blieb nicht von negativen Schlagzeilen verschont. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid 2003 behauptete seine damalige Assistentin Rebecca Loos (47), eine Affäre mit ihm gehabt zu haben - eine Behauptung, die Beckham vehement dementierte. Die Gerüchte setzten seiner Ehe schwer zu. "Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie wir das überstanden haben", gestand der 50-Jährige später in seiner Netflix-Doku.

Nach 20 Jahren beendet Beckham seine Karriere als Profisportler

David Beckham wechselte vier Jahre später von Real Madrid zu Los Angeles Galaxy, von wo er zweimal an den AC Mailand ausgeliehen wurde. 2012 verkündete Beckham schließlich seinen Abschied von dem Verein und den geplanten Umzug mit seiner Familie zurück nach Großbritannien. Dort unterschrieb er noch einen Vertrag bei Paris St. Germain - im Mai 2013 beendete er seine Profikarriere schließlich.

Für seine beeindruckende Laufbahn wurde Beckham mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet: 2003 ernannte ihn Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum Officer of the Order of the British Empire. 2010 erhielt er den "BBC Sports Personality of the Year - Lifetime Achievement Award" für seine Verdienste im Fußball. Heute gilt er als einer der bekanntesten und besten ehemaligen Fußballspieler und zählte bereits zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt - auch wenn Fußballlegende Diego Maradona (1960-2020) einst über ihn lästerte: "Der ist zu schön, um übers Feld zu laufen."

Seinem Erfolg tat das Karriereende auf dem Fußballplatz keinen Abbruch. Seit 2012 modelt er unter anderem für das schwedische Label H&M oder brachte seine Biografie "Mein Leben" heraus. 2023 erschien zudem die vierteilige Netflix-Doku "Beckham", die seinen Aufstieg bei Manchester United und sein Familienleben beleuchtet. Abseits seines glamourösen Lebens engagiert sich Beckham für wohltätige Zwecke: Neben seiner Arbeit für UNICEF gründete er gemeinsam mit seiner Frau das Hilfswerk "Charitable Trust", das bedürftigen Kindern Rollstühle zur Verfügung stellt.

So leben die Beckhams heute

Ganz ohne Fußball geht es jedoch nicht: 2018 wurde David Beckham Teil einer Investorengruppe, die das MLS-Franchise Inter Miami gründete. Heute lebt die britische Familie sowohl in Florida als auch in Großbritannien. Neben einer Villa und einem Luxusapartment im sonnigen Miami besitzen die Beckhams ein Stadthaus in London sowie einen Landsitz in den Cotswolds, einer malerischen Region im Süden Englands, die auch als "Herz Englands" bekannt ist.

Auch das Herz der britischen Königsfamilie haben die Beckhams erobert. Vor allem zu den Söhnen von König Charles III. (76), Prinz William (42) und Prinz Harry (40), pflegen David und Victoria Beckham ein freundschaftliches Verhältnis: 2011 waren sie Gäste bei der Hochzeit von William und Prinzessin Kate (43) in der Westminster Abbey. Sieben Jahre später saßen sie auch bei Harrys Trauung mit Herzogin Meghan (43) in der St.-George's-Kapelle in Windsor unter den Gästen.

Auftritte bei royalen Staatsbanketten sind für die Beckhams ebenfalls keine Rarität. Im Mai vergangenen Jahres ernannte der Monarch den ehemaligen Fußballstar außerdem zum Botschafter seiner royalen Stiftung, der King's Foundation.