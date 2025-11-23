Er wird 19: Heidi Klum gratuliert Sohn Johan mit rührenden Worten zum Geburtstag

Heidi Klum wird sentimental: Zum 19. Geburtstag ihres Sohnes Johan teilt das Model einen persönlichen Einblick - und richtet liebevolle Worte an ihren jüngsten Sohn.

Heidi Klum (52) hat ihrem Sohn Johan mit einer liebevollen Botschaft auf Instagram zum 19. Geburtstag gratuliert. Zu einem gemeinsamen Selfie mit ihrem zweitältesten Sohn schrieb sie am Samstag: "Alles Gute zum 19. Geburtstag, Johan. Dich aufwachsen zu sehen, war die größte Freude meines Lebens. Ich bin so stolz auf den jungen Mann, der du geworden bist. Deine Zukunft strahlt - genau wie du. Ich liebe dich so sehr, mein Sohn."

Auch in ihrer Instagram-Story teilte Klum eine Reihe an Videos und Fotos, die Johan als jüngeres Kind zeigen. Die Mutter von vier Kindern präsentiert immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und nutzt besonders die Geburtstage ihrer Kinder gerne, um Erinnerungen aus deren Kindheit zu teilen - viele Jahre zeigte sie die Gesichter der Kinder nicht öffentlich.

Auch Bruder Henry gratuliert

Auch Johans ein Jahr älterer Bruder Henry (20) gratulierte zu seinem Geburtstag via Instagram: Zu einem gemeinsamen Strandfoto aus der Kindheit schrieb er: "Alles Gute zum Geburtstag, Johan! Liebe dich, Zwilling."

Johan Samuel ist der jüngste Sohn von Heidi Klum und ihrem Ex-Ehemann Seal (62). Nach seinem Highschool-Abschluss im Sommer 2025 begann er im Herbst ein Studium in New York City. Neben Johan und Henry hat Klum noch Tochter Leni (21) und die jüngste Tochter Lou (16).