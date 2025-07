1 König Charles III. und Prinz Harry könnten sich endlich wieder anfreunden. Foto: imago images/PA Images

Gibt es konkrete Schritte in Richtung Versöhnung zwischen Prinz Harry und der königlichen Familie? Angeblich hat der Herzog von Sussex ein Angebot gemacht.











Ist das ein weiterer Schritt in Richtung Versöhnung? Prinz Harry (40) hat angeblich angeboten, seine offiziellen Termine mit der Königsfamilie zu teilen. Das berichtet "The Mail on Sunday". Damit sollen die Spannungen zwischen ihm und seinem Vater, König Charles III. (76), weiter abgebaut werden.