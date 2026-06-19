Er will sogar selbst vorbeischauen: Prinz William zeigt Herz für Pub und spendet 1.000 Pfund

Prinz William hilft dabei, einen Pub wiederzubeleben. Er unterstützt eine Bürgerinitiative mit 1.000 Pfund. Sollte die Wiedereröffnung gelingen, will er selbst vorbeizuschauen.
Prinz William (43) unterstützt die Rettung eines Pubs. Der britische Thronfolger hat laut BBC 1.000 Pfund (rund 1.154 Euro) an die Semington Community Benefit Society gespendet. Die Organisation will das seit 2023 geschlossene "Somerset Arms" nahe Melksham in der Grafschaft Wiltshire kaufen und als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft wieder eröffnen. Der Kaufpreis liegt bei 395.000 Pfund (etwa 455.910 Euro).