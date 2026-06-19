Er will sogar selbst vorbeischauen: Prinz William zeigt Herz für Pub und spendet 1.000 Pfund

Prinz William hilft dabei, einen Pub wiederzubeleben. Er unterstützt eine Bürgerinitiative mit 1.000 Pfund. Sollte die Wiedereröffnung gelingen, will er selbst vorbeizuschauen.

Prinz William (43) unterstützt die Rettung eines Pubs. Der britische Thronfolger hat laut BBC 1.000 Pfund (rund 1.154 Euro) an die Semington Community Benefit Society gespendet. Die Organisation will das seit 2023 geschlossene "Somerset Arms" nahe Melksham in der Grafschaft Wiltshire kaufen und als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft wieder eröffnen. Der Kaufpreis liegt bei 395.000 Pfund (etwa 455.910 Euro).

Neben der finanziellen Hilfe richtete der britische Thronfolger dem Bericht zufolge auch ein persönliches Schreiben an die Initiatoren. Darin bezeichnete er ländliche Pubs als wichtige "Treffpunkte der Gemeinschaft, die so viel zum sozialen Gefüge unseres Landes beitragen".

William soll einen Pint zapfen

Die Unterstützung aus dem Königshaus stößt auf begeisterte Reaktionen der Bürger. Andy Cobley, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative, sprach von einem enormen Schub für die Initiative. Die Einwohner seien überrascht und erfreut über die Aufmerksamkeit, die das Projekt dadurch erhalte. "Wir sind unglaublich begeistert und überwältigt", machte er deutlich.

Die Kampagne hatte zuvor öffentlich dazu aufgerufen, dass Prinz William nach einer erfolgreichen Rettung des Pubs das erste Bier zapfen solle. In seinem Antwortschreiben zeigte sich der Royal offen für diese Idee. "Ich freue mich schon darauf, vorbeizukommen, einen Pint zu zapfen und euren Erfolg zu feiern", wird er von der BBC zitiert.

Nach Angaben der Organisation gab es bislang Finanzierungszusagen von rund 194.710 Pfund. Über eine Crowdfunding-Aktion kamen zusätzlich etwa 4.290 Pfund zusammen.

Ein großer Verfechter der Pubs

Dass Prinz William die Pläne der Bewohner unterstützt, überrascht nicht. Erst kürzlich betonte er bei einem Pub-Besuch in Peckham, wie wichtig Pubs für die Gemeinschaft seien. "Ich liebe Pubs", sagte er. "Ich möchte so viel tun, wie ich kann, um Pubs zu unterstützen, weil ich die Gemeinschaft liebe. Wir müssen unsere Pubs beschützen."