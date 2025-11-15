Er will sie aber weiter nehmen: Robbie Williams fürchtet wegen Abnehmspritze zu erblinden

Der britische Popstar Robbie Williams offenbart: Die Abnehmspritzen, die er seit Monaten nutzt, beeinträchtigen offenbar massiv seine Sehkraft. Doch aufhören will er trotzdem nicht.
Robbie Williams (51) hat sich noch nie gescheut, persönliche Details aus seinem Leben zu teilen. Jetzt gibt der 51-Jährige ein beunruhigendes Update zu seiner Gesundheit und offenbart eine eventuelle Nebenwirkung seiner Abnehm-Behandlung: Der Musiker verliert zunehmend seine Sehkraft. Wie er gegenüber "The Sun" einräumt, sieht er seit geraumer Zeit verschwommen - und die Situation verschlechtere sich kontinuierlich.