Der britische Schauspieler und Moderator Russell Brand hat vor einem Londoner Gericht zu weiteren Vorwürfen sexueller Gewalt, darunter Vergewaltigung, auf nicht schuldig plädiert. Ein Prozess zu früheren Anklagepunkten ist bereits für Juni angesetzt.
Neue Anklagepunkte, altes Muster: Russell Brand (50) sieht sich in Großbritannien mit weiteren schweren Vorwürfen konfrontiert. Vor dem Southwark Crown Court in London wies der Schauspieler und Moderator am Dienstag einen weiteren Vergewaltigungsvorwurf sowie einen weiteren Vorwurf wegen sexuellen Übergriffs zurück und plädierte auf nicht schuldig.