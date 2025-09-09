Er weiß einfach, wie man sich benimmt: Sohn George der Vernünftige? Laut Prinz William kann er auch anders

Prinz William gewährte seltene Einblicke in das Familienleben der Royals. Bei einem Termin sprach er über die Persönlichkeit seines siebenjährigen Sohnes Louis und dessen Verhalten gegenüber den Geschwistern. Zudem verriet er ein Detail über seinen ältesten Sohn George.
Prinz William (43) hat bei einem öffentlichen Termin ungewöhnlich persönliche Details über seinen jüngsten Sohn preisgegeben. Am 8. September besuchte der britische Thronfolger mit Ehefrau Prinzessin Kate (43) am dritten Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) das Women's Institute in Sunningdale. "Ich kann kaum glauben, dass es schon drei Jahre her ist", sagte William bei dem Termin. Bei den Gesprächen ging es aber nicht nur um die verstorbene Monarchin.