Er war nie wirklich im Rennen: Idris Elba will keinen woken James Bond

Idris Elba galt lange als möglicher Nachfolger von Daniel Craig. In einem neuen Interview erklärt er nun, warum er einen Schwarzen James Bond für unwahrscheinlich hält - und weshalb 007 nicht "woke" werden sollte.
Idris Elba (53) wurde in den vergangenen Jahren immer wieder als möglicher Nachfolger von Daniel Craig (58) als James Bond gehandelt. Der Schauspieler glaubt allerdings nicht, dass es je mehr als nur Spekulationen waren. Einen Schwarzen Darsteller als 007 hält er für unwahrscheinlich - und Bond sollte seiner Ansicht nach nicht um jeden Preis "woke" werden. Im Interview mit der britischen Ausgabe des Magazins "GQ" erklärt der Hollywoodstar seine Haltung.