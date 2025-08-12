Er war nicht zuhause: Nach dem Einbruch bei Brad Pitt: Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Polizei von Los Angeles hat zwei 18-jährige Männer festgenommen, die verdächtigt werden, im Juni in Brad Pitts Anwesen in Los Feliz eingebrochen zu sein. Die mutmaßlichen Täter gehören wohl zu einer Bande, die mehrere Häuser in Südkalifornien ins Visier genommen hat.
Der Coup war perfekt getimed: Während Brad Pitt (61) für seinen neuen Film "F1" auf Promotion-Tour unterwegs war, schlugen Einbrecher in seinem Anwesen zu. Jetzt hat die Polizei von Los Angeles laut NBC zwei Verdächtige gefasst, die am 26. Juni in das Haus des Oscarpreisträgers eingedrungen sein sollen.