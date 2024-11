Er war immer so nett: Tod mit 35 Jahren: One Tree Hill-Kollegen trauern um Paul Teal

Der Tod von "One Tree Hill"-Schauspieler Paul Teal, der mit 35 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist, erschüttert die Fans und seine Kollegen. In den sozialen Netzwerken erinnerten sich etwa Jana Kramer und Sophia Bush an ihren einstigen Co-Star.

Nach dem frühen Krebstod von "One Tree Hill"-Schauspieler Paul Teal (1989-2024) haben sich ehemalige Kollegen zu Wort gemeldet. Unter anderem würdigten Sophia Bush (42) und Jana Kramer (40) den Star, der kurz vor seiner Hochzeit mit nur 35 Jahren starb.

Paul Teal, der 2009 in der siebten Staffel der beliebten Serie den Filmstar Josh Avery darstellte, starb am 15. November nach seinem Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seine Verlobte Emilia Torello verkündete die herzzerreißende Nachricht am Sonntag in einem Instagram-Post und löste damit eine Welle der Beileidsbekundungen von seinen Schauspielkollegen aus.

Jana Kramer schickt Liebe und Gebete

"Ich sende Liebe und Gebete an @paulteal Familie und Freunde", schrieb Jana Kramer in ihrer Instagram-Story zu einem gemeinsamen Foto. Sie spielte in der Serie seine Freundin Alex. "Ich hatte das absolute Vergnügen, in Staffel 7 von OTH mit ihm zu arbeiten. Er war immer so nett und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten." Die Schauspielerin rief außerdem die Fans von "One Tree Hill" dazu auf, Teals Angehörigen beizustehen und fügte hinzu: "Bitte betet für seine Familie und Freunde."

Sophia Bush zeigt sich "unglaublich traurig"

Auch Sophia Bush, die die beliebte Highschool-Schülerin Brooke Davis darstellte, drückte in den sozialen Medien ihr herzliches Beileid aus und würdigte ihren verstorbenen Co-Star. "Unglaublich traurig, vom Tod von Paul Teal zu hören", schrieb sie in ihrer Instagram-Story am 18. November. In Bezug auf ihren Podcast "Drama Queens" mit ihren "One Tree Hill"-Co-Stars Hilarie Burton Morgan (42) und Bethany Joy Lenz (43) fügte sie hinzu: "Wir fangen gerade an, seine OTH-Folgen auf @dramaqueensoth anzuschauen und er ist so talentiert."

Längeres Statement von Bethany Joy Lenz

Bethany Joy Lenz - die in der Serie Haley James Scott spielte - veröffentlichte bereits am 17. November einen längeren Nachruf, in dem sie betonte, sie sei "am Boden zerstört" über den Verlust. "Mein Herz ist schwer. Paul Teal war der Typ, der ganz ohne Anstrengung einen Raum erhellte. Sein strahlendes Lächeln, sein ansteckendes Lachen und sein gutes Herz weckten in einem den Wunsch, in seiner Nähe zu sein." Sie habe bereits vor der Serie mit ihm an einer Musicalproduktion "monatelang eng" zusammengearbeitet. "Er war schüchtern und lustig und fühlte sich auf der Bühne so wohl. Wow. Wie seine zweite Haut. Man konnte die Augen nicht von ihm abwenden."

Bei "One Tree Hill" sei er die Idealbesetzung für die Rolle des schmierigen Filmstars gewesen. "Mit seinem bescheidenen Sinn für Humor und seiner Bereitschaft, sich voll und ganz in jede Figur hineinzuversetzen, war Paul perfekt für die Rolle. Es war eine Freude, in jeder Umgebung mit ihm zu arbeiten, und er war so großzügig." Sie wünschte, sie hätte danach mehr Kontakt zu ihm gehalten. "Ich wünschte, ich hätte all die Male angerufen, als ich es vorhatte, aber abgelenkt wurde. Das Leben ist kurz. Das denke ich diese Woche ständig. Das Leben ist kurz."

Die Serie "One Tree Hill" lief ab 2003 in neun Staffeln. Paul Teal hatte dort seinen ersten Auftritt als Schauspieler in einer Fernsehproduktion. Er war 2021 zudem in zwei Episoden von "Outer Banks" zu sehen und spielte Deputy Clark in dem Film "Deep Water" (2022) mit Ben Affleck (52). Er war auch ein versierter Bühnenschauspieler. 2018 erhielt er den Wilmington Theater Award als bester Nebendarsteller.