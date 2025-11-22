Er war damals zehn Jahre alt: Howard Carpendale berichtet über Missbrauch als Kind

In seinem neuen Buch schreibt Sänger Howard Carpendale über ein schmerzhaftes Erlebnis aus seiner Kindheit. Als er zehn Jahre alt war, verging sich ein Bekannter seines Vaters an ihm.
Schlagerstar Howard Carpendale (79) wurde als Kind missbraucht. Das berichtet er laut "Bild"-Zeitung in seiner Autobiografie "Unerwartet". Die Zeitung schreibt unter Berufung auf das Buch, das am 26. November erscheint, dass ein Bekannter von Carpendales Vater sich an ihm verging. Er sei damals zehn Jahre alt gewesen.