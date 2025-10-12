Er wäre 90 Jahre alt geworden: Warum Luciano Pavarottis Stimme unsterblich bleibt

Luciano Pavarotti gilt bis heute als einer der größten Opernsänger der Geschichte - gefeiert für seine unverwechselbare Stimme, legendären Auftritte und ein Erbe, das weit über die Opernbühne hinausreicht. Am 12. Oktober wäre er 90 Jahre alt geworden.
Luciano Pavarotti hätte am 12. Oktober seinen 90. Geburtstag gefeiert. Vor der Oper seiner Heimatstadt Modena, dem Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, erinnert ein überlebensgroßes Denkmal an den legendären Tenor: die Arme ausgebreitet, der Mund leicht geöffnet. Seine Stimme bleibt Millionen Menschen im Gedächtnis - auch 18 Jahre nach seinem Tod.