Am Lagerfeuer wurde es still, als Jack Osbourne (40) seinen Mitstreitern im britischen Dschungelcamp in Australien eröffnete: Sein Vater Ozzy hätte am Mittwoch seinen 77. Geburtstag gefeiert. Der Sohn der Rocklegende kämpfte sichtlich mit den Tränen, während die anderen Teilnehmer der Show "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" ihre Teller auf den verstorbenen Musiker erhoben.

Die Black-Sabbath-Ikone war am 22. Juli dieses Jahres in ihrem Zuhause in der englischen Grafschaft Buckinghamshire nach einem Herzstillstand infolge eines akuten Herzinfarkts gestorben. Nur zwei Wochen zuvor hatte Ozzy Osbourne noch mit seinen Bandkollegen ein letztes Konzert im Birminghamer Villa Park gegeben.

Tröstende Worte eines Mitcampers

Als Jack später beim Abwasch stand, trat Spandau-Ballet-Mitglied Martin Kemp (64) laut britischer "Daily Mail" an seine Seite. Der Musiker fand tröstende Worte für den trauernden Sohn: Mit 77 Jahren habe Ozzy ein erfülltes Leben geführt, so wie man es sich wünscht - ohne Reue und bis zuletzt seiner Leidenschaft nachgehend. Jack stimmte ihm nachdenklich zu und betonte das Besondere an den letzten Tagen seines Vaters: Ozzy habe sich von allen verabschieden können und sei zu Hause gestorben. "So wollen wir doch alle gehen, oder?", sagte er.

Auf seinem Instagram-Account wurde zudem ein Beitrag veröffentlicht, in dem unter anderem Bilder von Jack und Ozzy zu sehen sind. "Jack ist immer noch im Dschungel, wünscht seinem Vater aber einen schönen Geburtstag im Himmel", hieß es dazu.

Posthume Ehrung

Während Jack im australischen Busch seine Gefühle mit Fremden teilte, gedachte die Familie auch in der Heimat des verstorbenen Rockers. Witwe Sharon Osbourne (73), die 43 Jahre an Ozzys Seite verbracht hatte, veröffentlichte einen bewegenden Beitrag bei Instagram: "Ich werde deine Hand nicht loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe", schrieb sie. Und fügte hinzu: "Mein geliebter Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest."

Auch Tochter Kelly (41) meldete sich mit emotionalen Worten. Zu einem Foto ihres lächelnden Vaters vor einer Geburtstagstorte schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, ich vermisse dich, Daddy! Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben!" Zuvor hatte sie ein Bild von sich auf der berühmten Black-Sabbath-Bank in Birmingham geteilt, umgeben von Blumengebinden, die Fans für ihren Vater niedergelegt hatten.

Kelly gab zu, dass dieser Tag ohne ihren Bruder besonders schwer sei. In einer Instagram-Story teilte sie ein Kindheitsfoto von sich und Jack mit den Worten, sie würde alles dafür geben, jetzt mit ihm sprechen zu können. Doch sie drücke ihm die Daumen, dass er im Dschungel weiter kämpfe.

Trotz ihrer Trauer zeigten Sharon und Kelly Stärke: In Birmingham nahmen sie den Lord Mayor's Award entgegen, der Ozzy posthum verliehen wurde. In der Stadt, die den Rocker hervorgebracht hatte, legten zahlreiche Fans Blumen an der Black-Sabbath-Bank auf der Broad Street nieder - eine stille Hommage an eine laute Legende.