Jack Osbourne erlebte einen besonders schweren Tag im britischen Dschungelcamp: An Ozzy Osbournes 77. Geburtstag kämpfte der 40-Jährige vor seinen Mitcampern mit den Tränen.
Am Lagerfeuer wurde es still, als Jack Osbourne (40) seinen Mitstreitern im britischen Dschungelcamp in Australien eröffnete: Sein Vater Ozzy hätte am Mittwoch seinen 77. Geburtstag gefeiert. Der Sohn der Rocklegende kämpfte sichtlich mit den Tränen, während die anderen Teilnehmer der Show "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" ihre Teller auf den verstorbenen Musiker erhoben.