Er wäre 57 Jahre alt geworden: Tochter erinnert mit rührendem Post an ihren Vater Julian McMahon

Ein Bild, das tief berührt: Madison Elizabeth McMahon (25) richtet bewegende Worte an ihren verstorbenen Vater Julian McMahon (1968-2025). Der Schauspieler hätte am Sonntag seinen 57. Geburtstag gefeiert. Die 25-Jährige postete in einer Instagram-Story ein Foto, das sie und ihren Vater in einer innigen Umarmung zeigt, und schreibt darüber Worte voller Liebe und Schmerz.

"Dad. Alles Gute zum Geburtstag. Es wird niemals genug Worte geben, um zu beschreiben, wie sehr ich dich vermisse", beginnt Madison ihren Post. "Und irgendwie noch weniger, die meine tiefe Liebe zu dir einfangen können. Ich weiß nur, dass ich dich immer vermissen und lieben werde." Untermalt wird der Beitrag von Ray Stevens' Version des Klassikers "For He's a Jolly Good Fellow" aus dem Jahr 1968.

Er verlor den Kampf gegen den Krebs

Julian McMahon, bekannt aus Serien wie "Nip/Tuck" und "Charmed", war Anfang Juli im Alter von 56 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Er sei "friedlich" eingeschlafen, teilte seine Frau Kelly Paniagua in einem Statement mit. Er habe "tapfer versucht", seine Krankheit zu besiegen. "Julian liebte das Leben. Er liebte seine Familie. Er liebte seine Freunde. Er liebte seine Arbeit und er liebte seine Fans. Sein größter Wunsch war es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten."

Seine bekanntesten Rollen

Julian McMahon, der in Sydney geboren wurde und dessen Vater William McMahon australischer Premierminister war, machte sich in Hollywood mit mehreren Rollen einen Namen. Er spielte etwa von 2003 bis 2010 Dr. Christian Troy in der Serie "Nip/Tuck". In "Charmed - Zauberhafte Hexen" verkörperte er von 2000 bis 2005 die Rolle des Cole Turner, den Schwarm von Alyssa Milanos (52) Figur Phoebe. In den Superheldenfilmen "Fantastic Four" (2005) und "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007) war er als Bösewicht Victor von Doom zu sehen. Seine letzte Fernsehrolle spielte er in der Netflix-Serie "The Residence", die kürzlich nach nur einer Staffel abgesetzt wurde.

2014 heiratete er seine dritte Ehefrau Kelly Paniagua. Zuvor war er von 1994 bis 1995 mit Kylie Minogues Schwester Dannii Minogue (53) und von 1999 bis 2001 mit der "Baywatch"-Schauspielerin Brooke Burns (47) verheiratet. Mit ihr bekam er Tochter Madison Elizabeth McMahon (25).