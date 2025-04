Er wäre 33 Jahre alt geworden: Vermisse dich so sehr: John Travolta erinnert an seinen toten Sohn

Jett Travolta hätte am Wochenende seinen 33. Geburtstag gefeiert. Mit einem emotionalen Instagram-Post erinnert John Travolta an seinen Sohn, der im Alter von 16 Jahren verstarb.

John Travolta (71) erinnert an seinen verstorbenen Sohn. Der Schauspieler teilte eine emotionale Nachricht auf Instagram für Jett, der am Wochenende seinen 33. Geburtstag gefeiert hätte. Travolta postete ein Foto von sich, auf dem er den kleinen Jett im Arm hält, während der Junge mit seinen Ohren spielt. "Happy Birthday, Jett - ich vermisse dich so sehr", schrieb Travolta auf der Plattform, auf der er über fünf Millionen Follower hat. "Ich liebe dich für immer!", fügte er hinzu.

"Das Schlimmste, was mir je im Leben passiert ist"

Der Hollywoodstar hat mit seiner verstorbenen Frau, Schauspielerin Kelly Preston (1962-2020), drei Kinder bekommen: Jett, Tochter Ella Bleu (25) und Sohn Benjamin (14). Jett starb 2009 im Alter von 16 Jahren während eines Urlaubs mit seiner Familie auf den Bahamas an den Folgen eines Krampfanfalls.

Der "Pulp Fiction"-Star beschrieb später, wie schwer es war, nach dem Tod seines Sohnes zu heilen. John Travolta nannte die Erfahrung bei einem Auftritt in London "das Schlimmste, was mir je im Leben passiert ist", wie die "BBC" im Februar 2014 berichtete. "Die Wahrheit ist, dass ich nicht wusste, ob ich es schaffen würde", sagte er damals. "Das Leben war nicht mehr interessant für mich, also brauchte ich eine Menge, um mich zu erholen."

Travoltas Ehefrau Kelly Preston starb an einer Krebserkrankung

Einige Jahre später musste die Familie einen erneuten Schicksalsschlag verkraften. Kelly Preston, mit der John Travolta ab 1991 verheiratet war, starb 2020 im Alter von 57 Jahren nach einer Brustkrebs-Diagnose. Auch an sie erinnert der Schauspieler in den sozialen Medien immer wieder. Am letzten Muttertag teilte er etwa eine rührende Botschaft an seine verstorbene Ehefrau. Auf Instagram postete er Fotos von Kelly Preston mit den drei gemeinsamen Kindern. "Wir lieben dich, wir vermissen dich", fügte er hinzu.