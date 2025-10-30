Spaniens Altkönig Juan Carlos hat seine Memoiren verfasst und geht darin offenbar auch auf Gerüchte ein, die es um ihn und Prinzessin Diana gab.
Juan Carlos (87), der ehemalige König von Spanien, nimmt in seinen Memoiren offenbar zu Gerüchten Stellung, die es um ihn und Prinzessin Diana (1961-1997) gab. Der 87-Jährige, der seit einigen Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, spricht in seinem neuen Buch mit dem Titel "Réconciliation", das kommende Woche in Frankreich erscheinen soll, Medienberichten zufolge auch über die verstorbene Exfrau von König Charles (76).