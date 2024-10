Er verließ nach 48 Stunden die Klinik: Liam Payne brach vor wenigen Wochen eine Entziehungskur ab

1 Liam Payne starb im Alter von nur 31 Jahren. Foto: imago/MediaPunch / Hoo-Me.com / MediaPunch

Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne (1993-2024) hat einem Bericht der britischen Boulevardzeitung "The Sun" zufolge wenige Wochen vor seinem Tod eine Entziehungskur gestartet, diese jedoch nur zwei Tage später wieder abgebrochen. Er habe in der renommierten Londoner Rehaklinik The Priory versucht, Ende Juli "seine Drogen- und Alkoholdämonen zu besiegen". Zuvor habe er sich dort selbst zu einem stationären, 28-tägigen Suchttherapieprogramm angemeldet, zum Entsetzen seiner Familie und Freunde jedoch nur 48 Stunden später die Einrichtung wieder verlassen.