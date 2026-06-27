Justin Bieber ist überraschend beim NHL Draft in Buffalo auf der Bühne erschienen. Bestens gelaunt und in roter Kanadajacke verkündete er den ersten Pick für seinen Herzensklub Toronto Maple Leafs.
Justin Bieber (32) hat beim NHL Draft 2026 für einen Überraschungsmoment gesorgt. Der Sänger betrat am Freitagabend in Buffalo die Bühne, um für seinen Herzensklub, die Toronto Maple Leafs, den ersten Pick des Abends zu verkünden. Sichtlich gut gelaunt und mit breitem Lächeln winkte er ins Publikum, natürlich gekleidet in eine rote Kanadajacke.