Justin Bieber ist überraschend beim NHL Draft in Buffalo auf der Bühne erschienen. Bestens gelaunt und in roter Kanadajacke verkündete er den ersten Pick für seinen Herzensklub Toronto Maple Leafs.

Justin Bieber (32) hat beim NHL Draft 2026 für einen Überraschungsmoment gesorgt. Der Sänger betrat am Freitagabend in Buffalo die Bühne, um für seinen Herzensklub, die Toronto Maple Leafs, den ersten Pick des Abends zu verkünden. Sichtlich gut gelaunt und mit breitem Lächeln winkte er ins Publikum, natürlich gekleidet in eine rote Kanadajacke.

"Was ist los, Buffalo? Was geht, Toronto?", rief Bieber ins Mikrofon, als er die Arena betrat. Ein Video des Vereins auf X zeigt seine weitere Ansprache: "Was für ein unglaublicher Abend. Das Kind in mir ist gerade völlig aus dem Häuschen. Ich bin ein Leafs-Fan, seit ich ein kleiner Junge war." Er sei "so dankbar", bei diesem Moment dabei sein zu dürfen.

Der erste Pick für seinen Verein

Nachdem Bieber NHL-Commissioner Gary Bettman umarmt hatte, folgte die eigentliche Aufgabe. "Mr. McKenna, wir würden Sie gerne für die Toronto Maple Leafs draften", sagte der Musiker und holte damit den 18-jährigen Gavin McKenna auf die Bühne. Der Angreifer von der Penn State University ist der am höchsten gedraftete NHL-Spieler aller Zeiten aus der kanadischen Yukon-Region. Begleitet wurde der Moment sehr zu seiner Freude passend dazu auch von Biebers Hit "Yukon".

Für McKenna war die Verkündung durch Bieber ein Höhepunkt des Abends. Wie der Eishockeyprofi laut "NHL.com" verriet, sei er ein "riesiger Justin Bieber Fan". Der ganze Trubel sei "verrückt. Einfach verrückt, was gerade passiert." Nach der Auswahl streifte sich der Sportler das Käppi und Trikot mit der Nummer 26 über und posierte gemeinsam mit Bettman und Bieber für die Fotografen. "Das ist der erste Schritt in ein neues Kapitel meines Lebens", sagte der Neuzugang, den Moment werde er niemals vergessen.

Der gebürtige Kanadier Justin Bieber lebt seine Verbundenheit mit den Maple Leafs immer wieder offen aus - und inzwischen gibt er die Liebe zu dem Klub auch weiter: Sein kleiner Sohn Jack Blues, den er mit Ehefrau Hailey Bieber (29) hat, wurde bereits in einem Trikot der Mannschaft abgelichtet.