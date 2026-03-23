Er verkörpert Severus Snape in der Serie: Paapa Essiedu erhielt wegen Harry Potter Morddrohungen

Paapa Essiedu spielt in der kommenden "Harry Potter"-Serie den Zauberlehrer Severus Snape. Seit dem Casting erlebt der Brite eine Welle des Hasses bis hin zu Morddrohungen, wie er jetzt öffentlich machte.
Die Fußstapfen, in die Paapa Essiedu (35) tritt, sind groß: Der britische Schauspieler übernimmt in der kommenden "Harry Potter"-Serie bei HBO die Rolle des ikonischen Zaubertranklehrers Severus Snape, die in den Kinofilmen durch den verstorbenen Alan Rickman (1946-2016) geprägt wurde. Doch statt eines herzlichen Willkommens in der "Wizarding World" sieht sich der "I May Destroy You"-Star seit seiner Besetzung mit einer Welle der Gewalt konfrontiert.