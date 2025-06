Er verabschiedete sich 2022: Charly Hübner über Polizeiruf: Bukow ist zu sehr zu mir geworden

Über zehn Jahre lang ermittelte Charly Hübner als Kommissar Bukow im "Polizeiruf 110". Welche Spuren die Rolle lange Zeit in seinem Privatleben hinterlassen hat, hat er jetzt in einem Interview verraten.

Charly Hübner (52) verkörperte von 2010 bis 2022 den Rostocker Kommissar Alexander Bukow in der ARD-Krimireihe "Polizeiruf 110". Im Interview mit der deutschen Ausgabe des "Playboy" hat der Schauspieler nun verraten, dass ihn seine Rolle auch ins Private verfolgte und er lange brauchte, um sie vollständig abzulegen.

Am 9. Januar 2022 war es so weit: Hübner hatte in seiner Paraderolle als Kommissar Alexander Bukow im Rostock-"Polizeiruf 110" seinen letzten Auftritt. Am Ende der Folge "Keiner von uns" kehrte Bukow seiner Heimatstadt den Rücken. Über das Verhältnis zu seiner Rolle erklärt er im "Playboy"-Interview: "Irgendwann habe ich gemerkt, dass Bukow viel zu sehr zu mir geworden ist, und das passt nicht in das Konzept, das ich von meinem Beruf habe."

Charly Hübner: "Seine Ticks haben sich in mein Unterbewusstsein geschlichen"

Weiter führt der Schauspieler aus, dass seine Arbeit eigentlich darin bestehe, "mich von mir selbst weg- zu einer anderen Figur hinzubewegen. Und bei Bukow war es irgendwann genauso anstrengend, mich wieder von der Figur weg zu mir selbst zu bewegen." Erst ein Jahr, nachdem er bei "Polizeiruf 110" aufgehört habe, sei die Rolle "wirklich wieder aus meinem Körper raus" gewesen. Hübner kann auch genau benennen, welche Bukow-Eigenheiten er im Privaten übernommen hatte: "Das Gehen zum Beispiel, er hatte so einen Boxergang. Und dieses Muffige, seine Kargheit, bestimmte Ticks, die sich in mein Unterbewusstsein geschlichen haben."

Hübner widmete sich jüngst einer ganz anderen Rolle, zumindest was deren Beruf anbelangt. "Warum ich?" (ab 20. Juni in der ARD Mediathek) ist eine sechsteilige Anthologieserie, die von verschiedenen Lebenslagen erzählt, in denen die Frage des Titels im Mittelpunkt steht. Die Frage stellt sich auch Charly Hübner als Schlagersänger Jeff Kanter in der Episode "Cowboys". Laut Ankündigung muss sich Hübner bei einem Wohnzimmerkonzert auf eine böse Überraschung einstellen.

Die Rolle als Country-Cowboy hat ihn gereizt, da er sich schon als Kind "jedes zweite Karnevalsfest als Cowboy verkleidet" habe, erzählt er in dem Interview. "Mir hat dieser Selfmade-Gedanke gefallen, dieses Sich-nicht-unterkriegen-Lassen, das hat mich auch für meinen weiteren Weg sehr geprägt."