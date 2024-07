Er unterbricht seine Tour: Slash trauert um seine Stieftochter

1 Slash sagte vier Konzerte ab. Foto: imago/POP-EYE

Slash trauert um seine Stieftochter. Die Tochter seiner Partnerin Meegan Hodges wurde nur 25 Jahre alt. Kurz zuvor hatte der ehemalige Gitarrist von Guns N' Roses eine Unterbrechung seiner Tour bekannt gegeben.











Slash (58) trauert um seine Stieftochter. Lucy-Bleu Knight starb am 19. Juli in Los Angeles. Das gab der ehemalige Gitarrist von Guns N' Roses auf seinem Instagram-Account bekannt. Die Tochter seiner Partnerin Meegan Hodges wurde nur 25 Jahre alt. Über die Todesursache der jungen Frau schweigt Slash. In dem Statement heißt es nur, dass sie "friedlich" gestorben sein soll.