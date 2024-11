Er tritt in einem Western auf: Armie Hammer landet erste Hollywood-Rolle seit seinem Skandal

1 Armie Hammer, hier 2017 in Berlin abgelichtet, kehrt zurück auf die Kinoleinwand. Foto: imago images/ABACAPRESS/Marechal Aurore

Der gecancelte ehemalige Hollywoodstar Armie Hammer hat ein neues Schauspiel-Engagement ergattern können. Er wird in einem Western auftreten.











Die Karriere von Schauspieler Armie Hammer (38) kam bekanntermaßen im Jahr 2021 zum Erliegen, nachdem Missbrauchsvorwürfe und Anschuldigungen über angebliche Kannibalismus-Fantasien gegen ihn laut wurden. Jetzt hat der Mime, der einst mit "Call Me by Your Name" Erfolge feierte, jedoch wieder eine Rolle in Hollywood ergattern können. Wie "The Hollywood Reporter" meldet, wird Hammer im Western "Frontier Crucible" mitspielen. Auf Instagram bestätigte der Star sein Engagement.