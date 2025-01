Er tritt doch auf: Neil Young zieht seine Glastonbury-Absage zurück

1 Neil Young bei seinem Auftritt auf dem Glastonbury Festival im Jahr 2009. Foto: ddp images/Empics

Neil Young hat seine Meinung wieder geändert: Auf seiner Webseite verkündete er, dass er sich doch dazu entschieden hat, 2025 auf dem Glastonbury Festival im Sommer aufzutreten. Seine Absage habe auf einem "Informationsfehler" beruht.











Neil Young (79) hat seine Absage an das Glastonbury Festival wieder zurückgezogen. Auf seinem Blog stellte er am Freitag (3. Januar) klar, dass er doch als Headliner auf dem legendären Musik-Event in Großbritannien auftreten werde. "Aufgrund eines Informationsfehlers hatte ich beschlossen, nicht auf dem Glastonbury Festival zu spielen, das ich immer geliebt habe", heißt es in dem kurzen Statement. "Glücklicherweise steht das Festival nun wieder auf unserem Reiseplan und wir freuen uns sehr darauf, dort zu spielen", schrieb Young auch im Namen seiner Band Chrome Hearts.