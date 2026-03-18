Der beliebte TV-Koch Ali Güngörmüş hat kein Interesse daran, die deutsche Fußballnationalmannschaft zu bekochen. Bei "Grill den Henssler" nennt er jetzt einen verblüffend pragmatischen Grund: "Die zahlen nicht gut!"
Ali Güngörmüş (46) klärt beim Kochcoach-Special von "Grill den Henssler" (Sonntag, 22. März, 20:15 Uhr, VOX) eine Frage ein für alle Mal. Ob er sich vorstellen könnte, als Koch für die deutsche Fußballnationalmannschaft zu arbeiten? "Das will ich nicht. Die zahlen nicht gut!", gibt der Spitzenkoch in der Sendung trocken zu Protokoll.