Er tritt bei Florian Silbereisen auf: Das Adventsfest der 100.000 Lichter: So mischt Thomas Gottschalk mit

"Das Adventsfest der 100.000 Lichter": So mischt Thomas Gottschalk mit

1 Thomas Gottschalk hat eine wichtige Aufgabe in "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Foto: ddp/Cornelius

Thomas Gottschalk ist für einen der Show-Höhepunkte bei der Jubiläumsausgabe von Florian Silbereisens "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" verantwortlich. Der Entertainer liest die Adventsfest-Geschichte.











Moderator Thomas Gottschalk (72) hat beruflich betrachtet eine turbulente Woche hinter sich. Der Entertainer kündigte das Ende seines "Supernasen"-Podcasts an. Als nächstes steht aber etwas Schönes auf dem Programm: die Weihnachtsshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" (30. November, 20:15 Uhr, das Erste) von Florian Silbereisen (43). Gottschalk ist einer der prominenten Gäste. Und wie der MDR auf Nachfrage von spot on news am Freitag erklärt, kommt dem großen Entertainer eine bedeutungsvolle Aufgabe zu.