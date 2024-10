Er trifft auf Dauerrivale Sam Dylan: Nachrücker im Sommerhaus der Stars: Dieser Ex-Bachelor zieht ein

Das erste Nachrückerpaar zieht ins "Sommerhaus der Stars": Ex-Bachelor Oliver Sanne tritt mit seiner Verlobten Jil Rock an. Die Mitbewohner erkennen ihn kaum wieder, er hat massive Muskelberge aufgebaut. Im Sommerhaus trifft Sanne auf einen mehrfachen TV-Rivalen.

"Da kommt ein Schrank". Überraschung für die etablierten Kandidaten im "Sommerhaus der Stars". In der fünften Folge der neunten Staffel (8. Oktober bei RTL+, eine Woche später im TV bei RTL) zieht das erste Nachrückerpaar ein. Bei dem Schrank handelt es sich um ein bekanntes Gesicht des Reality-TV, auch wenn das vor lauter Stiernacken kaum zu erkennen ist: Es ist Oliver Sanne (38). Der war vor zehn Jahren Mr. Germany, 2015 der "Bachelor" bei RTL.

Doch seit seinem Auftritt als Rosenkavalier hat sich der Fitnessökonom in der Breite mindestens verdreifacht. Auch bei seinen Engagements bei "Kampf der Realitystars" 2020 und "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" 2021 war er noch deutlich schmaler. Seine Verlobte Jil Rock (32) geht neben den Muskelbergen fast unter. Sie ist ebenfalls nicht ganz TV-unbeleckt, war immerhin mal Kandidatin bei "Deutschland sucht den Superstar". Das ist aber auch schon zehn Jahre her.

Oliver Sanne und Jil Rock stellen sich mit markigen Worten vor. Er will mit dem "Jackpot raus" aus dem Ferienhaus in Bocholt. Und: "Die, die wir nicht mögen, die hauen wir raus!"

Oliver Sanne trifft auf seine Nemesis Sam Dylan

Oliver Sanne trifft im Sommerhaus auf einen alten Bekannten. Mit Sam Dylan (33) war er bereits bei "Kampf der Realitystars" und der Dschungelshow. Besonders pikant: Bei KdR kickte Sam den Ex-Bachelor in der ersten Folge mit seiner Nominierung raus. Auch bei "Ich bin ein Star" zog Oliver den Kürzeren. "Stalkst du mich?", ruft Sam jetzt aus, als er erneut auf seinen Dauerrivalen trifft. Den er "vor lauter Botox und Beauty-OPs" erst nicht erkannt haben will.

Sam stichelt sofort gegen den Neuankömmling: Er begrüßt ihn mit den Worten: "Direkt aus der Versenkung ins Sommerhaus!" Er tastet Olivers Muskeln ab: "Mein Gott, was hast du denn eingeschmissen?"

Sam landet sofort auf der Abschussliste des neuen Paares. "Sam ist in meinen Augen ein schwieriger Kandidat", sagt Oliver. In den bisherigen Formaten haben sie sich gut verstanden, aber: "Hinterm Rücken habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er mir so ein bisschen den Dolchstoß verpassen wollte."

In der Küche wetzt Sam buchstäblich das Messer, er will Oliver, den er für einen starken Konkurrenten hält, direkt rauswählen. Mit Chefintrigant Raúl Richter (37) schmiedet er entsprechende Pläne.