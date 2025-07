Er trägt jetzt Glatze: Frisur-Panne von David Beckham geht viral

Was als routinierte Heimrasur gedacht war, endete für David Beckham (50) in einem haarigen Desaster. Der ehemalige Fußballstar wollte sich lediglich die Haare etwas kürzen, doch dabei fiel der Aufsatz seines Haarschneiders ab - mit sichtbaren Folgen. Das Ergebnis: eine markante kahle Stelle an der Seite seines Kopfes, die seine Ehefrau Victoria (51) prompt für die Nachwelt festhielt.

Die Modedesignerin teilte zunächst das selbstgefilmte Video auf Instagram und konnte sich dabei das Lachen kaum verkneifen. "Papa, was hast du getan?!?!", kommentierte sie den Clip, in dem ein sichtlich beschämter David mit der Hand über die Problemzone fährt. Als er schließlich seine Hand wegzieht, wird das ganze Ausmaß des Missgeschicks deutlich. Auch der Betroffene selbst postete mittlerweile das Video auf seinem Instagram-Profil.

Lesen Sie auch

Victoria Beckham zeigt keine Gnade

"Was hast du getan?", fragt Victoria hinter der Kamera und bricht dabei immer wieder in Gelächter aus. Während David beteuert "Das ist nicht lustig", lässt seine Frau kein gutes Haar an seinem Werk: "Es sieht nicht gut aus. Ich werde immer ehrlich zu dir sein - es sieht schrecklich aus."

Wenig später meldete sich David selbst noch einmal zu Wort und postete ein Update in seinen Instagram-Storys. Auf dem Foto ist er mit insgesamt deutlich kürzeren Haaren zu sehen - offenbar hatte er versucht, die Situation irgendwie zu retten. "Es ist das Beste, was ich machen konnte", schrieb er und fragte seine Frau: "Immer noch furchtbar???" In einem weiteren Post zitierte er seine Frau und konterte trocken: "Du musst nicht immer so ehrlich sein."

Prominente Reaktionen und Expertentipps

Die Promi-Welt reagierte amüsiert auf Beckhams Frisur-Fail. Star-Friseur Ken Paves kommentierte zum Beispiel: "Es tut mir leid, ich muss lachen!!! Überlass das lieber den Profis!!" Der US-Reality-TV-Star Jason Oppenheim (48), selbst Träger einer Glatze, hatte einen pragmatischen Ratschlag: "Bruder, mach einfach den ganzen Kopf so - einfache Lösung."

Das Paar, das kürzlich seinen 26. Hochzeitstag feierte, ist bekannt für seine spielerischen Neckereien in den sozialen Medien. Erst im vergangenen Monat hatte David beim Ernten einer selbst angebauten Karotte für Lacher gesorgt - das Gemüse hatte eine ungewöhnlich kurze und gespaltene Form, was Victoria zu dem Kommentar "Das ist so enttäuschend" veranlasste.