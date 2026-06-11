Alexander Zverev verrät in einem Interview, was der schönste Moment nach seinem Sieg bei den French Open war. Zudem erzählt er, dass seine fünfjährige Tochter ihm schon fleißig nacheifert.
Alexander Zverev (29) hat am Sonntag bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel geholt. Das Schönste sei es gewesen, "den Pokal zum ersten Mal in den Händen" zu halten, sagt er im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Und ihn dann meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder zu geben, genauso. Das ist das Besondere", fügt er hinzu. Direkt nach dem Sieg bahnte er sich den Weg zu seiner Familie und fiel seinem Vater Alexander Zeverv senior (66) um den Hals. "Es war klar, dass ich zuerst zu meinem Vater gehe. Wir haben zusammen die meiste Arbeit gemacht", sagt er über seinen langjährigen Trainer.