1 Sylvie Meis und Christian Bärens tanzten 2010 zusammen bei "Let's Dance". Foto: imago/eventfoto54

Trauer um Christian Bärens: Der ehemalige "Let's Dance"-Profi ist überraschend im Alter von 46 Jahren gestorben. Er tanzte 2010 mit Sylvie Meis.











Link kopiert



Die "Let's Dance"-Familie trauert um einen ehemaligen Profitänzer: Christian Bärens, der 2010 in der dritten Staffel mit Sylvie Meis (46) in der RTL-Tanzshow übers Parkett schwebte, ist bereits am 14. Mai im Alter von 46 Jahren überraschend verstorben. Das hat seine gute Freundin Irena Canova über die Spendenseite "gofundme" bekannt gegeben, über die Bärens' Familie um Spenden für die Beerdigung bittet.