Am 24. März 2016 starb Roger Cicero mit nur 45 Jahren an einem Hirnschlag, genau wie sein Vater. Zehn Jahre später ist die Lücke, die der Sänger mit seinem unverwechselbaren Swing-Sound hinterlassen hat, noch immer nicht geschlossen.
Er war ein begnadeter Sänger, Jazzmusiker, Vorzeige-Hutträger und auch mal Pascha des Monats. Immer lächelnd, immer charmant, immer unterwegs und immer swingend. Vor zehn Jahren starb Roger Cicero viel zu früh mit nur 45 Jahren. Sein Tod hat eine Lücke in die deutsche Musikszene gerissen, die bis heute nicht geschlossen wurde.