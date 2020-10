1 Daniel Craig (li.) hat sich von Sean Connery mit rührenden Worten verabschiedet. Foto: Featureflash Photo Agency; imago images / Everett Collection [M]

James-Bond-Darsteller Daniel Craig hat sich von seinem berühmten Vorgänger Sean Connery verabschiedet. Die verstorbene Ikone werde laut Craig "als Bond und noch so vieles mehr" in Erinnerung bleiben.

Der (noch) aktuelle Darsteller des britischen Geheimagenten James Bond, Daniel Craig (52), hat sich zum Tod seines Vorgängers Sean Connery zu Wort gemeldet. Die schottische Hollywood-Ikone starb am 31. Oktober im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat auf den Bahamas. "Es ist so traurig vom Tod einer der wahren Größen des Kinos zu erfahren", erklärt Craig in einem Statement, das über die offizielle James-Bond-Webseite und via Twitter veröffentlicht wurde.

Sehen Sie Daniel Craig in "James Bond 007 - Casino Royale"

Daniel Craig: "Ich hoffe, er hat einen Golfplatz"

"Sir Sean Connery wird als Bond und so vieles mehr in Erinnerung bleiben. Er definierte eine ganze Ära und einen Stil. Der Witz und der Charme, den er auf die Leinwand zauberte, waren überragend. Er leistete seinen Beitrag zum Erfolg des modernen Blockbusters." Connery werde weiterhin Schauspieler und Filmemacher gleichermaßen beeinflussen. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten. Wo immer er jetzt ist, ich hoffe, es gibt einen Golfplatz."

Gesamte James-Bond-Welt trauert

Neben Daniel Craig haben auch die James-Bond-Produzenten Barbara Broccoli (60), Tochter des Original-Bond-Produzenten Albert R. Broccoli (1909-1996), und Michael G. Wilson (78) die große Ikone der Filmreihe gewürdigt: "Wir sind am Boden zerstört. Sean Connery war und wird immer als der ursprüngliche James Bond in Erinnerung bleiben, dessen unauslöschlicher Einstieg in die Kinogeschichte begann, als er diese unvergesslichen Worte verkündete - "Mein Name ist Bond... James Bond." Er habe die Welt mit seiner draufgängerischen und witzigen Darstellung des sexy und charismatischen Geheimagenten revolutioniert. "Er ist zweifellos maßgeblich für den Erfolg der Filmreihe verantwortlich, und wir werden ihm für immer dankbar sein."

Als absolut unbekannter Darsteller ergatterte Sean Connery 1962 die Rolle in der ersten Verfilmung von Ian Flemings Romanen namens "James Bond jagt Dr. No" - der Rest ist Geschichte. Über Nacht wurde der damals 32-Jährige zum Star und sollte in noch sechs weiteren Filmen den Doppel-Null-Agenten darstellen. Daniel Craig wird ein letztes Mal als 007 auf die Leinwand kommen. Der 25. Auftritt von James Bond wurde inzwischen aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschoben - mittlerweile auf Anfang 2021.