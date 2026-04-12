Wenige Wochen vor seinem 55. Geburtstag am 12. April ist "Buffy"-Star Nicholas Brendon verstorben. Mit zahlreichen Dämonen hatte der Schauspieler auch abseits der Kultserie zu kämpfen.
Denkt man an Schauspieler Nicholas Brendon (1971-2026), so fällt unweigerlich der Name Alexander "Xander" LaVelle Harris. Auch wenn Brendon im Laufe der Zeit in vielen weiteren TV-Produktionen mitgewirkt hat, ist es sein Part als treue wie warmherzige Seele aus "Buffy - Im Bann der Dämonen", für den er weltweit bekannt wurde und in Erinnerung bleiben wird.