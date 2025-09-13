Er starb im Juli: Sharon Osbourne dankt Fans für Trost nach Ozzys Tod

Nach dem Tod von Rocklegende Ozzy Osbourne findet Sharon Osbourne Trost in der Unterstützung der Fans. In einem bewegenden Post dankt sie für die unermessliche Anteilnahme und teilt eine symbolische Begegnung mit Greifvögeln.

Sharon Osbourne (72) hat sich knapp zwei Monate nach dem Tod ihres Ehemanns Ozzy Osbourne (1948-2025) erstmals ausführlicher an die Öffentlichkeit gewandt und den Fans des "Prince of Darkness" ihren Dank ausgesprochen. Der Black-Sabbath-Frontmann war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, nachdem er bereits seit Jahren mit Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen gekämpft hatte.

Auf Instagram teilte Sharon ein Video, das sie im Umgang mit Greifvögeln zeigt, und verfasste emotionale Worte: "Ich habe noch immer Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, um meine Dankbarkeit für die überwältigende Liebe und Unterstützung, die ihr auf Social Media gezeigt habt, auszudrücken. Eure Kommentare, Posts und Tributes haben mir mehr Trost gespendet, als ihr euch vorstellen könnt. Sie haben mich durch viele Nächte getragen."

Die Begegnung mit den Tieren habe für sie eine tiefere Bedeutung gehabt, erklärte Osbourne. "Die Verbindung, die man mit diesen mächtigen Vögeln eingeht, basiert ausschließlich auf Vertrauen und Zuversicht. Sie setzen sich nur auf dich, wenn sie spüren, dass du sicher und furchtlos bist. Dieses Band kenne ich nur zu gut, und die Erfahrung war schlicht magisch."

Sharon Osbourne war über 40 Jahre lang mit dem Rocker verheiratet, den sie nicht nur als Ehefrau, sondern auch als Managerin begleitete. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Aimee, Kelly und Jack. Aus seiner ersten Ehe stammen außerdem die Kinder Jessica, Louis und Elliot.

Auch Jack und Kelly trauerten öffentlich

Auch die gemeinsamen Kinder meldeten sich nach dem Tod ihres Vaters zu Wort. Kelly Osbourne (40) schrieb Anfang August: "Ich habe mich hundertmal hingesetzt, um etwas zu schreiben, und nie schien es genug zu sein. Aber von ganzem Herzen: Danke. Die Liebe, Unterstützung und wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch bekommen habe, haben mir durch den schwersten Moment meines Lebens geholfen."

Jack Osbourne (39) brauchte einige Wochen, um öffentlich Worte zu finden. "Mein Herz hat zu sehr geschmerzt. Ich halte es kurz, weil er lange Reden nie gemocht hat. Er war so vieles für so viele Menschen, aber ich hatte das Glück, ihn 'Dad' nennen zu dürfen", schrieb er im August.

Am Ende ihrer Botschaft betonte Sharon: "Ich liebe euch alle und danke euch zutiefst für die unermessliche Menge an Liebe, die ihr mir weiterhin zukommen lasst."