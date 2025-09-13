Er starb im Juli: Sharon Osbourne dankt Fans für Trost nach Ozzys Tod

Nach dem Tod von Rocklegende Ozzy Osbourne findet Sharon Osbourne Trost in der Unterstützung der Fans. In einem bewegenden Post dankt sie für die unermessliche Anteilnahme und teilt eine symbolische Begegnung mit Greifvögeln.
Sharon Osbourne (72) hat sich knapp zwei Monate nach dem Tod ihres Ehemanns Ozzy Osbourne (1948-2025) erstmals ausführlicher an die Öffentlichkeit gewandt und den Fans des "Prince of Darkness" ihren Dank ausgesprochen. Der Black-Sabbath-Frontmann war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, nachdem er bereits seit Jahren mit Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen gekämpft hatte.