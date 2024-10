Er starb 2020: Lisa Marie Presley behielt die Leiche ihres Sohnes für zwei Monate

1 Sie starb 2023, er 2020: Lisa Marie Presley und Sohn Benjamin Keough. Foto: imago images/MediaPunch

Lisa Marie Presleys Memoiren beleuchten unter anderem den schmerzhaften Verlust ihres Sohnes, nur rund drei Jahre vor ihrem eigenen Tod. In dem Buch offenbart sie unter anderem, dass sie dessen Leiche noch zwei Monate in ihrem Haus aufbewahrte.











Im Januar 2023 erschütterte der Tod von Lisa Marie Presley (1968-2023) ihre von Schicksalsschlägen gebeutelte Familie. In ihren am 8. Oktober posthum erschienenen Memoiren "From Here to the Great Unknown - Von hier ins Ungewisse: Erinnerungen" kommt die Tochter von Elvis Presley (1935-1977) nun ein letztes Mal zu Wort. Unter anderem offenbart sie darin, wie sehr sie der Tod ihres Sohnes Benjamin Keough (1992-2020) schmerzte.