Nach der tödlichen Schusswaffen-Tragödie am Set von "Rust" zog sich Alec Baldwin fast vollständig aus Hollywood zurück. Nun spricht der Schauspieler über seinen damaligen Wunsch, ganz aufzuhören.
Alec Baldwin (68) hat selten so offen über seine Gedanken nach der "Rust"-Tragödie gesprochen wie jetzt. Beinahe hätte er sich demnach aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen. "Ich will in Rente gehen und zu Hause bei meinen Kindern bleiben", erklärte der Schauspieler im Podcast "Awards Chatter" des "Hollywood Reporter" über seine Gedanken nach dem tödlichen Schuss. Am 21. Oktober 2021 wurde auf der Bonanza Creek Ranch nahe Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) bei Dreharbeiten zu dem Western "Rust" erschossen.