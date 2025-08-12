Er spricht über ihre Beziehung: Taylor Swift & Travis Kelce: Einfach zwei Menschen, die sich lieben

Beide sind große Stars, aber Taylor Swift und Travis Kelce sind froh, wenn sie in ihrer Beziehung "normale Leute" sein können. Sie hätten sich damals "ganz natürlich" verliebt, berichtet der Sportler.

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sind eines der absoluten Promi-Traumpaare der letzten Jahre. Die Sängerin und der American-Football-Profi können in der Öffentlichkeit kaum einen Schritt unbeobachtet machen. Und auch die Terminkalender sind oft voll. Mit dem Männermagazin "GQ" spricht Kelce jetzt über die Beziehung.

"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."

Der Sportler geht nicht wirklich auf die Frage ein, wie das Paar es bei all der Arbeit schafft, dass die Liebe nicht verblasst - er gibt aber einen Einblick in die Gefühlswelt der beiden. "Immer wenn ich mit ihr zusammen bin, habe ich das Gefühl, dass wir ganz normale Leute sind", erzählt der 35-Jährige. "Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die sich lieben."

Auch wenn die ganze Welt mehr über die Romanze der beiden erfahren wollte und sie geradezu verfolgt wurden, sei die Liebe des Paares "ganz natürlich" entstanden. "Nichts, was ich jemals getan habe, war ein kontrollierter, organisierter Vorgang", erläutert Kelce. Beide seien lebenslustig und teilten dieselben Werte. Und dann waren sie ein Paar...

Swift hat ihn offenbar in sportlicher Hinsicht verändert. Während Kelce in seiner Karriere einst all die Statistiken und Rekorde sehr wichtig waren, sei dies mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Heute wolle er "einfach nur von den Menschen respektiert und geliebt werden, die mich bei meiner Arbeit umgeben. Ich möchte alles besser hinterlassen, als es war, als ich angefangen habe. Und ich sehe, dass sie dieselben Werte hat."

Taylor Swifts nächstes Album

Swift hat unterdessen ihr nächstes Album angekündigt. Unter anderem in einem Teaser-Video für den Podcast ihres Partners und dessen Bruders Jason Kelce (37) teilte die Sängerin den Titel mit: "The Life of a Showgirl". Die ganze Episode des "New Heights"-Podcasts erscheint am Mittwoch. Fans stürmten direkt den Online-Shop auf Swifts Webseite, um ihr zwölftes Studioalbum vorzubestellen. Berichten zufolge bildeten sich dort schnell Wartschlangen.