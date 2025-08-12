Er spricht über ihre Beziehung: Taylor Swift & Travis Kelce: Einfach zwei Menschen, die sich lieben

Beide sind große Stars, aber Taylor Swift und Travis Kelce sind froh, wenn sie in ihrer Beziehung "normale Leute" sein können. Sie hätten sich damals "ganz natürlich" verliebt, berichtet der Sportler.
Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sind eines der absoluten Promi-Traumpaare der letzten Jahre. Die Sängerin und der American-Football-Profi können in der Öffentlichkeit kaum einen Schritt unbeobachtet machen. Und auch die Terminkalender sind oft voll. Mit dem Männermagazin "GQ" spricht Kelce jetzt über die Beziehung.