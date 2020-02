1 Alan Harris ist mit 81 Jahren gestorben Foto: Brent Perniac/AdMedia/ImageCollect

Der britische Schauspieler Alan Harris ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch die ersten drei "Star Wars"-Filme.

Der britische Schauspieler Alan Harris ist tot. Er starb laut britischen Medienberichten im Alter von 81 Jahren. Bekannt wurde er durch die "Star Wars"-Filme. In der Original-Trilogie spielte er verschiedene Figuren, die berühmteste war Kopfgeldjäger Bossk in "Das Imperium schlägt zurück". Er war zudem in jedem der Streifen als Stormtrooper zu sehen.

"Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" können Sie sich hier ansehen

In einem Statement seiner Künstleragentur heißt es laut "The Sun", Harris habe in seiner 30-jährigen Karriere für Produktionen wie "Flash Gordon", "Superman" oder "Doctor Who" gearbeitet. "Er hat an allen drei Original-'Star Wars'-Filmen mitgewirkt, wobei seine bedeutendste Rolle die des Kopfgeldjägers Bossk war, der in 'Das Imperium schlägt zurück' beauftragt wurde, den Millennium Falken aufzuspüren."

Später trat der Schauspieler auf Science-Fiction-Conventions und Comic-Cons weltweit auf. Harris "liebte es, seine Fans zu treffen, Autogramme zu geben und Geschichten über seine Zeit im Filmgeschäft zu erzählen", so die Agentur.