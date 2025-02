Er spielt sich selbst: Neues Projekt: Twilight-Star Taylor Lautner wird Werwolf-Jäger

"Twilight"-Star Taylor Lautner (33) kehrt mit einer neuen TV-Serie zu seinen Wurzeln zurück. Wie "Variety" berichtet, übernimmt der Schauspieler die Hauptrolle in "Taylor Lautner: Werewolf Hunter". Auch als Produzent soll Lautner an dem Projekt beteiligt sein, das sich dem Bericht zufolge derzeit bei Amazon MGM Studios in der Entwicklung befindet. Daisy Gardner (48) ist die Schöpferin und Showrunnerin der Serie.

Darum geht es in der neuen Show

Vorab heißt es laut "Variety" über den Inhalt der neuen TV-Show: "Nach den Dreharbeiten zum letzten 'Twilight'-Film verschwand Taylor Lautner aus dem Rampenlicht. Fans spekulierten, Boulevardblätter stellten Theorien auf - aber die Wahrheit ist wilder als die Fiktion." Taylor habe sich nicht nur eine mentale Auszeit genommen. Er bereitete sich auf seine wahre Berufung vor ... "Taylor Lautner: Werewolf Hunter".

Taylor Lautner spielt sich in der neuen Serie demnach selbst "und wird in einen Geheimbund von Werwolf-Jägern hineingezogen, die sein einzigartiges Fachwissen brauchen". Während er sich in seinem Doppelleben - "Hollywood-Schauspieler bei Tag, übernatürlicher Krieger bei Nacht" - zurechtfindet, müsse er "mit der ultimativen Ironie ringen: Er bekämpft genau die Kreaturen, die ihn berühmt gemacht haben. Zwischen der Rettung der Welt, der Wiederbelebung seiner Karriere und sich Verlieben steht er vor der ultimativen Frage - was passiert, wenn deine größte Rolle zu deinem größten Feind wird?"

Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Bild zu seiner neuen Serie. "Gerade als ich dachte, ich wäre draußen... ziehen sie mich wieder rein", kommentiert er die News in Anspielung auf das legendäre Zitat aus "Der Pate". Lautner gelang der Durchbruch mit der Rolle des Jacob Black in den fünf Filmen der "Twilight"-Reihe. Sie waren zwischen 2008 und 2012 zu sehen und spielten zusammen über drei Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen ein.