Er spielt Ringo Starr in Biopics: Barry Keoghan nahm für Beatles-Filme sieben Kilo ab

Barry Keoghan spielt in der kommenden Beatles-Biografie den Schlagzeuger Ringo Starr. Die Dreharbeiten für die vier Filme dauerten ein ganzes Jahr. In diesem Zeitraum hat der irische Schauspieler über sieben Kilogramm abgenommen.
Barry Keoghan (33) hat verraten, dass er aufgrund des einjährigen und intensiven Drehplans für die kommende vierteilige Beatles-Biografie über sieben Kilogramm abgenommen hat. In Benny Blancos (38) Podcast "Friends Keep Secrets" sprach der irische Schauspieler über seine unbeabsichtigte Gewichtsveränderung während der Dreharbeiten.