Er spielt einen Notar: Nächster TV-Auftritt: Pierre Sanoussi-Bliss auf Blitzbesuch bei GZSZ

1 Pierre Sanoussi-Bliss neben Ulrike Frank und Charlott Reschke (l.) in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Foto: RTL/Rolf Baumgartner

Im Dschungel eroberte er die Herzen der Zuschauer, jetzt taucht Pierre Sanoussi-Bliss gleich in zwei RTL-Dailys auf. Den Auftakt macht er am Mittwoch als Notar bei "GZSZ".











Nach seiner erfolgreichen Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp bleibt Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) der RTL-Familie treu. In gleich zwei beliebten Serien des Kölner Privatsenders wird der Fan-Liebling in nächster Zeit zu sehen sein. Den Anfang macht er am 15. Juli als Notar Konrad Walther bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".