John Lithgow spielt in der neuen "Harry Potter"-Serie mit - trotz großer Kritik an J.K. Rowling. Jetzt erklärte er, warum er sich dennoch für die Rolle entschied und wie er zu der Autorin steht.

John Lithgow (80) hat erneut Stellung zu J.K. Rowling (60) bezogen und erklärt, weshalb er trotz ihrer transfeindlichen Aussagen in der neuen "Harry Potter"-Serie mitspielt. "Der Job hatte alles, was attraktiv ist, und bot mir bis ins hohe Alter berufliche Sicherheit. Solche Aspekte ignoriert man nicht", erklärte Lithgow im Podcast "The New Yorker Radio Hour". Der neue Darsteller von Albus Dumbledore ergänzte: "Das ganze Thema um die Rowling zugeschriebenen Vorurteile kam erst auf, als alles bereits in Gang war. Ich hatte da schon zugesagt." Man habe ihm geraten, auszusteigen. Dazu sei er jedoch "nicht bereit" gewesen.

"Die Gründe, es zu tun, waren viel, viel stärker als die Gründe, gegen das zu protestieren, was Rowling getan und gesagt hat", sagte er und fügte hinzu: "Ich bin mit vielem davon nicht einverstanden, vieles davon wurde meiner Meinung nach verdreht und falsch dargestellt, und sie hat auf eigene Kosten noch einen draufgesetzt", sagte er über Rowling. Genauer ging er darauf nicht ein.

John Lithgow "überrascht und enttäuscht" von Rowlings Ansichten

Lithgow äußerte sich auch im weiteren Verlauf zwiegespalten. Er sei "überrascht und enttäuscht" von Rowlings Aussagen. Gleichzeitig sei sie es gewesen, die ihn zunächst von der Rolle überzeugt habe. Entscheidend sei jedoch vor allem Showrunnerin Francesca Gardiner gewesen: Sie sei "der Hauptgrund, warum ich die Rolle angenommen habe", so Lithgow. Rowling habe er nie persönlich kennengelernt.

Das hatte er bereits in einem Interview mit der "New York Times" erklärt. Damals distanzierte er sich von Rowlings Ansichten zu Transgender-Themen. Die Geschichte der Serie, basierend auf der Buchreihe, stehe für ihn jedoch "eindeutig auf der Seite der Engel, gegen Intoleranz und Bigotterie".

Serie startet an Weihnachten 2026

In seiner Rolle als Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore wird er ab Weihnachten 2026 zu sehen sein. Dann startet die erste Staffel der Serie bei HBO Max. Dominic McLaughlin verkörpert Harry Potter, Arabella Stanton wird zu Hermine Granger und Alastair Stout mimt Harrys besten Freund Ron Weasley.