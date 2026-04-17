Er soll Privileg freiwillig zurückgeben: City of London drängt Ex-Prinz Andrew zur Rückgabe seines Titels

Andrew Mountbatten-Windsor droht der nächste Prestigeverlust. Die City of London hat ihn offiziell aufgefordert, seine "Freedom of the City" niederzulegen. Den Ehrentitel hatte er 2012 automatisch erhalten, weil bereits sein Vater Prinz Philip Träger der Auszeichnung war.
Andrew Mountbatten-Windsor (66) droht offenbar der Verlust eines weiteren Privilegs. Wie britische Medien berichten, haben gewählte Vertreter der City of London formell beschlossen, den Ex-Prinzen zur Rückgabe seiner "Freedom of the City" aufzufordern.