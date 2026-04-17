Er soll Privileg freiwillig zurückgeben: City of London drängt Ex-Prinz Andrew zur Rückgabe seines Titels

Andrew Mountbatten-Windsor droht der nächste Prestigeverlust. Die City of London hat ihn offiziell aufgefordert, seine "Freedom of the City" niederzulegen. Den Ehrentitel hatte er 2012 automatisch erhalten, weil bereits sein Vater Prinz Philip Träger der Auszeichnung war.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) droht offenbar der Verlust eines weiteren Privilegs. Wie britische Medien berichten, haben gewählte Vertreter der City of London formell beschlossen, den Ex-Prinzen zur Rückgabe seiner "Freedom of the City" aufzufordern.

Andrew soll Privileg freiwillig zurückgeben 2012 erhielt Andrew die traditionsreiche Auszeichnung über das sogenannte Patrimonialrecht, da bereits sein Vater, Prinz Philip (1921-2021), Inhaber dieser Rechte war. Eine gesonderte Prüfung oder aktive Bestätigung durch die gewählten Ratsmitglieder war deshalb damals nicht nötig.

Da es keine rechtliche Handhabe gibt, ihm diese spezielle Form der Auszeichnung einfach zu entziehen, bitten die Politiker ihn nun offiziell darum, den Titel von sich aus zurückzugeben. Das Gremium wartet nun eine Reaktion ab, um in einer späteren Sitzung über die nächsten Schritte zu beraten.

Der Schritt folgt auf eine Reihe von Titelverlusten für Mountbatten-Windsor sowie seine Ex-Ehefrau Sarah Ferguson (66). Letztere verlor kürzlich ihre Ehrenrechte in der Stadt York, nachdem der Stadtrat dort einstimmig für diesen Schritt gestimmt hatte. Andrew Mountbatten-Windsor selbst wurde die "Freedom of the City of York" bereits 2022 entzogen, wobei er die erste Person in der Geschichte der Stadt war, die diese Auszeichnung verlor.

Jahrhundertealte Tradition mit kuriosen Privilegien

Die "Freedom of the City" gilt als eine der ältesten Traditionen Londons und lässt sich bis in das Jahr 1237 zurückverfolgen. Heute handelt es sich in erster Linie um eine symbolische Ehre. Während sie im Mittelalter notwendig war, um in der Stadt Handel zu treiben, Eigentum zu besitzen oder Schutz durch die Stadtverwaltung zu genießen, sind die verbliebenen Rechte heute eher kurios und dienen der Traditionspflege. Das wohl berühmteste Recht: Inhaber des "Freedom of the City" dürfen Schafe über die London Bridge treiben und erhalten im Falle eines Todesurteils ein Seidenseil statt eines Hanfstricks.

Während Prominente wie Sir Lenny Henry oder Cate Blanchett die Ehre durch Nominierung erhielten, besitzen alle Geschwister von Andrew Mountbatten-Windsor, einschließlich König Charles III. (77), den Titel durch ihr Erbe.