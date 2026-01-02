Er ist erst zwölf Jahre alt, doch so langsam beginnt auch für ihn der richtige Ernst des Lebens. Prinz George wird von William und Kate behutsam an seine künftigen Aufgaben herangeführt.
Noch hält der britische König Charles III. (77) das Zepter fest in der Hand, aber irgendwann werden die folgenden Generationen übernehmen. Dessen sind sich auch Thronfolger Prinz William (43) und Ehefrau Prinzessin Kate (43) bewusst. Ihren ältesten Sohn, Prinz George (12), führen sie daher bereits behutsam an seine künftigen Aufgaben heran - schließlich soll er einmal König werden, wenn sein Großvater und Vater in hoffentlich erst vielen Jahren verstorben sind.