Er soll bald Billionär sein: Billie Eilish beschimpft Elon Musk als erbärmlichen Feigling

Billie Eilish geht auf Elon Musk los: Während der Tesla-Chef kurz davorsteht, der erste Billionär der Welt zu werden, kritisiert die Sängerin in einer Reihe von Instagram-Storys seinen Umgang mit Reichtum - und macht konkrete Vorschläge, wie er die Welt verbessern könnte.
Elon Musk (54) ist auf dem Weg, der erste Billionär überhaupt zu werden. Sängerin Billie Eilish (23) nahm das nun zum Anlass, den Tesla-Chef zur Verantwortung zu rufen. In einer Reihe von Instagram-Storys bezeichnete die Musikerin Musk als "verdammt erbärmlichen Feigling".